السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الأفريقية تمتلك الموارد والموقع المميز جنبًا إلى جنب، معقبًا: "نحن حريصون على التجاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات الجلسة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا، بقمة مجموعة العشرين وأفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الألمانية تشكل دورًا أساسيًا في التنمية بالقارة الأفريقية.

وتابع: "نسعى لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا أفريقيا فهي تشكل جزءًا من قاطرة الاستقرار نظرًا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة ما يصاحبها من زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

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