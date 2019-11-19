«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

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كشف الإعلامي إسحق يونان بقناة سي تي في، تفاصيل سفريات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حيث جاء ذلك في معرض رده على من يرددون، أن سفريات البابا تواضروس للخارج لأجل التنزه وقضاء وقت راحة.

وكتب "يونان" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوكً": "بمناسبة عيد جلوس قداسة البابا تواضروس وسبع سنين من خدمة الكنيسة.. حابب أقول كلمتين قدام ربنا والناس.. تشوفهم أنت تطبيل.. تشوفهم حقيقة.. أنت وقناعاتك، أنا سافرت مع قداسة البابا عدد كبير من الزيارات خارج مصر بحكم عملي فى قناة سي تي في، البابا بيبدأ عمله تقريبًا خامسة صباحًا كل يوم ومش بيخلص قبل الساعة عاشرة مساءً.

وأضاف يونان في تدوينته: "غالبًا بيبدأ بتدشين كنيسة وبعدها قداس وبعدها فطار مع الجالية القبطية، وبعد كدة لقاءات مع مسئولين، ومن الساعة خامسة مساءً تبدأ العشية في كنيسة في مدينة مختلفة وبعدها عظة وبعد العظة سلامات باليد مع كل الحاضرين، لدرجة أنه في إحدى البلاد كان بيدشن كنيسة ويعمل القداس فى كنيسة تانية! طبعًا كفريق عمل بنبقى معاه طول الوقت وبنشوف ده قدام عنينا".

وتابع: "وأنا عندي على صفحتي هنا مئات الأشخاص اتقابلت معاهم في الزيارات المختلفة، وببساطة خالص ممكن يدخلوا يأكدوا كلامي أو يكذبوه.

ولفت"يونان": "بعد ده كله يطلع البعض يقولك بيسافر يتفسح! أو ليه بيسافر؟ عمومًا أقل إجابة اننا أصبحنا كنيسة موجودة فى العالم كله بفضل البابا شنودة اللي كرز فى العالم كله وكان بيسافر بالشهور يفتقد ولاده في كل قارات العالم.. والبابا تواضروس بيكمل الخدمة الشاقة، بس الحكاية إن كتير مننا أتعود يجرح فى الكبير.. وبالاكتر من كده ناس كتير بتخاف تكتب الصراحة عشان ما يتقلش عليهم منافقين! واختتم بقوله، عمومًا كل سنة وقداستك شايل حمل الكنيسة كلها و بتصلي من أجل ولادك. حتى لو ما بتسمعش منهم كلمة شكرًا.

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