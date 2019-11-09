بمجموع 211 عامًا.. أقدم زوجين فى العالم

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بمجموع 211 عاما.. أقدم زوجين في العالم
بمجموع 211 عاما.. أقدم زوجين في العالم

عبد القادر وحيد

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تكساس

جينيس

الزوجان

أكبر زوجين معمرين

دخل الزوجان جون وشارلوت هندرسون من مدينة أوستن في ولاية تكساس موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأقدم زوجين على قيد الحياة، وذلك بمجموع عمرهما 211 عامًا من السنين.

ويبلغ جون من العمر 106 سنوات، حيث تصغره زوجته شارلوت بسنة واحدة، حيث يبلغ عمرها 105 سنوات.

وما زال الزوجان على علاقة الحب القائمة بينهما، حيث سيحتفلان بعيد زواجهما الـ85 في 15 ديسمبر القادم.

وكان الزوجان قد التقيا في جامعة تكساس عام 1934 ، حيث كانت الزوجة تدرس لتصبح معلمة، والزوج ليصبح حارس كرة قدم.

وما زال الزوجان يمتعان بصحة جيدة، ويحافظان على ممارسة الرياضة.

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