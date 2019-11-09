لأول مرة.. هيئة أوروبية لمكافحة غسل الأموال

09 نوفمبر 2019 - 12:55 م

تسعى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسئولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية؛ على خلفية سلسلة فضائح هزت بنوك الاتحاد.

وأوضحت دول في الاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا، وألمانيا، وهولندا، في بيان مشترك، أن التكتل المكون من 28 دولة يحتاج إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

وشدد البيان، على ضرورة هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي؛ بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في مكافحة غسل الأموال.

فيما تأتي هذه الخطوة، عقب إغلاق بنوك أوروبية في مالطا وقبرص، كما تورطت بنوك أخرى في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، في عملية وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.