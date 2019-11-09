"اشتباك بالأيد".. سر الخلاف بين مدربي قطاع الناشئين بالزمالك

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صدى البلد

الزمالك

ايمن عبد العزيز

هانى حتحوت

سيد حنفي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن سر الخلاف والمشادة التي وقعت بين تامر عبد الحميد وأيمن عبد العزيز وسيد حنفي المدربين بقطاع الناشئين بالزمالك.

وقال حتحوت خلال برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، سر الخلاف هو اعتراض كل من عبد العزيز وحنفى على إبداء تامر عبد الحميد رأي فني.

وتابع الإعلامي قائلاً: "إحنا تواصلنا مع عبد الحميد ونفي ما تردد بشأن إقالتهم قائلاً: "دي نرفزة ملعب".

وواصل الإعلامي حديثه: "معلوماتنا بتقول، إن المشادة وصلت لحد الاشتباك بالأيدي، وتدخل كابتن مدحت عبد الهادي لفضل الاشتباك".

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