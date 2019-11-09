هذا ما فعله نابليون في الاحتفال بالمولد النبوي بمصر

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الاحتفال

حلوى المولد

نابليون

الفاطمي

الشيخ البكري

الاحتفال بالمولد النبوي في مصر مرّ بالكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية، والتي كان لها أثرها على طريقة الاحتفال بالمولد.

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، توقف الاحتفال بالمولد النبوي، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد.

نابليون بونابرت قائد الحملة عندما علم بذلك أراد أن يتودد إلى المصريين، بإقامة الاحتفالات بالمولد النبوي.

وأرسل نابليون وقتها إلى الشيخ البكري نقيب الأشراف مبلغًا من الأموال لأجل صناعة الحلوى، بالإضافة إلى عدد من الطبول، لإحياء مراسم الاحتفال بالشوارع.

يذكر أن عادة الاحتفال بالمولد النبوي تعود إلى العصر الفاطمي، حيث كان الفاطميون يقومون بتوزيع حلوى المولد مجانا، وبسبب اعتياد الناس على الحلوى، قامت محلات تجارية ببيعها، لأجل سد حاجات الناس.

 

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