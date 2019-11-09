» كجوك: العمل بروح الفريق الواحد سر نجاحنا

09 نوفمبر 2019 - 11:04 ص

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تشهد منجزات تاريخية غير مسبوقة، تدفعنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد إدراكًا للمسئولية الوطنية في حب مصر، لافتًا إلى أن مصر، رغم كل التحديات، احتلت المركز الثاني عالميًا بعد الإكوادور فى الفائض الأولى بنسبة 2? من الناتج المحلى، ونجحت فى خفض عجز الموازنة، وخفض الدين للناتج المحلى بمعدلات غير مسبوقة؛ بما يعكس تضافر جهود شبابنا مع القيادات فى ظل إرادة سياسية قوية برؤية شاملة ومتكاملة محفزة لمواصلة العطاء فى خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى رافقه خلالها شباب العاملين بوزارة المالية بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي للتخطيط الاستراتيجي الذي نظمته إدارة المشروعات واختتم أعماله اليوم السبت، وقد تضمنت الجولة الحي الحكومي ومقر وزارة المالية، والأوبرا، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، اللذين يُشكلان نموذجًا للتآخي بين الأديان.

وجَّه كجوك حديثه لشباب العاملين بوزارة المالية؛ باعتبارهم أدوات النجاح التى تُمكننا من تحقيق الأهداف، قائلاً: «لابد أن نحافظ على هذه النجاحات بجهودكم وتطوير آدائكم واستمرار العمل بروح الفريق الواحد؛ انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأهمية دور وزارة المالية، التى تشجعنا على التفكير المتواصل فى مبادرات خلاقة تُسهم فى إيجاد حلول مبتكرة لكل التحديات؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية».

أكد حرص الوزارة برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تطوير أداء العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية مع التركيز على الشباب لتأهيل جيل جديد لتولي المواقع القيادية في المستقبل القريب؛ بما يضمن تواصل الخبرات التخصصية على النحو الذي يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، والنهوض بمعدلات الاقتصاد القومي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة الميكنة الشاملة بوزارة المالية أحد أهم المحاور التى أسهمت فى تحقيق المستهدفات المالية، إذ استطاع قطاع التمويل إصدار تقرير يومي يعكس حجم الإيرادات والمصروفات على النحو الذى يُمكن معه وضع أطر لضبط الإنفاق العام، واتخاذ القرارات السليمة برؤية واقعية لأرقام الموازنة؛ خاصة أن أهم عوامل النجاح وضع مستهدفات شهرية ومتابعتها بشكل دوري.

أكد شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، أهمية تنظيم جولات ميدانية بالمشروعات القومية حتى يدرك شباب العاملين بوزارة المالية حجم الإنجازات الضخمة التى تشهدها مصر، ويكون ذلك دافعًا قويًا يُحفزهم على بذل المزيد من الجهد، كل فى دائرة عمله؛ بما يُساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء والإسهام الفعَّال فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

قال اللواء شعبان ضاحى المدير التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولته بمبنى وزارة المالية الذى انتهت الأعمال به تقريبًا وفى طور التشطيبات النهائية، إن العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مستمر ليل نهار، وقد انبهر كل الزوار من رؤساء الدول والحكومات والوزراء بالعالم بحجم هذا الإنجاز التاريخي الذين وصفوا ما شاهدوه بأنه «صدمة حضارية»؛ بما يعكس المستوى الاحترافي للعمالة المصرية الماهرة التي تعمل بإرادة قوية وعزيمة صلبة.

أضاف أن وتيرة الإنجاز بالعاصمة الإدارية سريعة للغاية، وقد تم الانتهاء من المدينة الرياضية باستثناء تشطيبات بسيطة، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء مباني العاصمة الإدارية بأيدٍ مصرية، وأن مسارات وسائل المواصلات مدروسة ومنها المونوريل الذى يربط العاصمة الإدارية بالمدن الأخرى سواء أكتوبر أو العاشر من رمضان أو التجمع وغيرها، وكذلك القطار الكهربائى، إضافة إلى المترو.

أشار إلى أن هناك ما لايقل عن 700 ألف من العمالة المباشرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتم تدريبهم باستمرار؛ بما يساعد فى استعادة العمالة المصرية الماهرة من الحرفيين وغيرهم، موضحًا أن مبنى البرلمان يتسع لنحو ألف عضو، ويضاهي البرلمانات العالمية، موضحًا أن المشاريع التي تُنفذها العاصمة الإدارية، تسهم فى تشغيل مصانع وأيدٍ عاملة بكل القطاعات منها: الأخشاب والألومنيوم، خاصة أن هناك 14 مدينة جديدة أخرى تحصل على جميع الاحتياجات من المشروعات والأنشطة الإنتاجية المصرية، بما يخلق فرص عمل للشباب.

أضاف أن هناك مناطق خدمية بالعاصمة الإدارية مثل الأسواق التجارية والمطاعم وحضانات الأطفال، والمدن الطبية والمستشفيات، لافتًا إلى أن هناك منظومة لصرف الأمطار، وقد تم إجراء دراسة بيئية بهدف الاستعانة بما هو صديق للبيئة النظيفة المتجددة مثل: «الطاقة الشمسية، والرياح».