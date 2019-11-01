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رئيس مباحث قوص

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الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث قوص بقنا

قضايا وحوادث

رئيس مباحث قوص
رئيس مباحث قوص

المصريون ـ متابعات

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كشفت وزارة الداخلية عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.
أوضح الداخلية، في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية)، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.
أسفر ذلك عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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