"أبو شقة": اقتربنا من النظام البرلماني في مصر

01 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إنه يتم التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة السيادة للقانون.



وأضاف أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تعمل للحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام.

