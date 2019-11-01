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"أبو شقة": اقتربنا من النظام البرلماني في مصر

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المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

المصريون ـ متابعات

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قال بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إنه يتم التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة السيادة للقانون.
وأضاف أبوشقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تعمل للحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام.
وكشف أن سقوط الدولة يعني الفناء للشعب، مؤكدًا أنه تم الاقتراب كثيرًا في مصر من النظام البرلماني، فدور مجلس النواب ليس التشريع فحسب، بل الرقابة والمساءلة.

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