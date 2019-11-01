تعليق ناري لـ"عكاشة" على ما يحدث في لبنان والعراق

01 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعشق الشعب اللبناني رجالًا وسيدات وأطفالًا، حيث أنهم الشعب الأكثر ثقافة في الوطن العربي، ولديه علم ومعرفة، وقريبا من الشعب الأوروبي، مضيفا أنه على قدر انفتاح الشعب اللبناني إلا أنه ملتزم بعاداته وتقاليده.



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ما يفعله العراقيون ورفضهم للأحزاب الطائفية هو الصح، مضيفا أن أيضا ما يفعله اللبنانيون أمر سليم، وإلهاما من الله، حيث أنهم يفشلون كل المؤامرات اللتي تعرضوا لها على مدار السنوات السابقة.

