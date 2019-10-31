» شاهد.. محيي إسماعيل يجعل المذيعة "تلطم" على الهواء

تحدى الفنان محيي إسماعيل الإعلامية ياسمين عز، قائلا: "هنلعب لعبة بمب، ولو قلدتيني لكي 1000 دولار على الهواء".



وبدأ "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس في اللعب ليستحوذ على انتباه مقدمة البرنامج، وبعد أن انتهى من دوره، تمكنت "عز" من تقليده، ولكنها أخطأت في خطوة، حيث بدلا من وضع يدها على خدها فقط، قامت "بلطم خدها".

