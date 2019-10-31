موقف إنساني من "آل الشيخ" بشأن مرض مؤمن زكريا

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مؤمن زكريا
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قام مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بزيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ونشر تركي آل الشيخ، على حسابه بموقع «فيس بوك» فيديو قصيرًا للزيارة، وكتب: «مؤمن في زيارة لإخيه... ومن هنا يطلع لأمريكا، إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله».
وأضاف: «السعودية ومصر إيد واحدة... واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور».
من جانبه، أعرب "زكريا" سعادته بمبادرة المستشار تركي آل الشيخ بعلاجه في السعودية، مؤكدا تقديره لمبادرة آل الشيخ.

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