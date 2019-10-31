إسرائيل تقصف مرصديْن تابعين لـ "كتائب القسام" شرقي غزة

31 أكتوبر 2019 - 11:10 م

استهدفت مدفعية وطائرة عسكرية إسرائيلية، الخميس، مرصديْن تابعين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول نقلًا عن شهود عيان، بأن مدفعية وطائرة إسرائيلية استهدفتا مرصديْن تابعين لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس شرق مدينة غزة.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية على الفور بشأن وقوع إصابات جراء الاستهداف.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن "دبابة وطائرة حربية هاجمتا موقعيْن تابعين لحركة حماس في غزة".



وقال إن "القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من القطاع باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.



وأضاف الجيش، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، أنه "تم إطلاق صواريخ منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية، لكنها لاحقا أشارت إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل.

