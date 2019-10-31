  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:27 ص
بحث متقدم
رئيس مباحث قوص

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث قوص بقنا

توفيق عكاشة

تعليق ناري لـ"عكاشة" على ما يحدث في لبنان والعراق

المستشار أبو شقة

أبو شقة: هذا الأمر أخطر من الإرهاب على مصر

مؤمن زكريا

موقف إنساني من "آل الشيخ" بشأن مرض مؤمن زكريا

شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

"القومي للاتصالات" يفرض غرامة كبرى على "WE"

أرشيفية

الجيش الإثيوبي يتحرك بعد اشتعال الأوضاع وسقوط قتلى

أرشيفية

شبورة وسحب ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

ارشيفية

النشرة الاقتصادية.. تعرف على سعر الدولار والذهب والأسمنت

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

زلزال بقوة 3.4 ريختر يضرب منخفض القطارة

ارشيفية

فلاح يمارس الجنس مع طالبين بطريقة شاذة ويصورهما

فرض حظر التجوال بأحد أقضية محافظة ذي قار العراقية

عرب وعالم

الجيش العراقي
الجيش العراقي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. مقتل مسؤول بفصيل شيعي وشقيقه بمحافظة ميسان

#

سيدة تهشم رأس طفل بحجر بدافع الانتقام

#

العراق.. الجيش يتدخل لأول مرة لحماية مؤسسات الحكومة في ذي قار

#

العراق.. إضرام النيران في مقار للأحزاب والحشد الشعبي بالناصرية

فرضت السلطات الأمنية العراقية، مساء الخميس، حظرا للتجوال في أحد أقضية محافظة ذي قار جنوبي البلاد، على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل مسؤول رفيع في الحكومة، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، فرضت حظر التجوال في قضاء الشطرة (نحو 350 كلم جنوب العاصمة بغداد) إلى أجل غير مسمى.
وأوضح أن القرار جاء على خلفية محاولة محتجين لليوم الثاني على التوالي اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بهدف إضرام النيران فيه.
وأشار المصدر، إلى أن اشتباكات وقعت الأربعاء، بين المتظاهرين وقوات الأمن التي فرقت المتظاهرين في محيط منزل الغزي بالقوة عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى لإصابة 10 متظاهرين على الأقل.
وتابع "وصلت إلى القضاء تعزيزات عسكرية كبيرة لمواجهة أي تطورات قد تطرأ".
ويشهد العراق، منذ الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. محيي إسماعيل يجعل المذيعة "تلطم" على الهواء
» الدوري السعودي.. الهلال يفلت من الهزيمة أمام الفتح
» «بن سلمان» يقترب من امتلاك مانشستر يونايتد
» شاهد.. ليفربول يحتفل بالانجاز التاريخي لـ«صلاح»
» لبنان تعلن إسقاط طائرة لإسرائيل.. والأخيرة ترد
» «ميسي» يزين قائمة الأرجنتين لمباراتي البرازيل وأوروجواي
» إحالة فنان شهير للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء
» «سونج» يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون
» عشريني يقتل زوجته ويحرق جثتها على فراش الزوجية
» قتل وحرق.. جريمة بشعة تهز الإمارات
» «مارسيلو»: فكرت في الاتصال بالطبيب بسبب مواجهة «صلاح»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه